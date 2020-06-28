В Китае жесткий карантин ввели для полмиллиона человек

Власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек. Об этом сообщает DW.
Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, взяли под усиленный контроль после выявления там 12 случаев заражения коронавирусом. 11 из них связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", который стал новым очагом вируса в регионе.
До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, однако теперь разрешено выходить из дома за покупками только одному члену семьи один раз в день. Граждане могут покидать жилища для получения медицинской помощи.
Власти КНР ранее сообщили, что за прошлые сутки в Китае выявлено 24 новых случая заражения, из них 17 – в активной форме, семь бессимптомных носителей. 14 активных случаев зафиксированы в Пекине. Летальных исходов нет. Всего с середины июня в Пекине выявлено более 300 случаев коронавируса.
Напомним, администрация китайской столицы ввела обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы.
Критичность ситуации нарастает и во многих других странах мира, таких как Индия, Египет, Пакистан.
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