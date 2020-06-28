Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае жесткий карантин ввели для полмиллиона человек

28 июня, 16:15

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

За покупками может выходить только один член семьи

Власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек. Об этом сообщает DW.

Реклама

Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, взяли под усиленный контроль после выявления там 12 случаев заражения коронавирусом. 11 из них связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", который стал новым очагом вируса в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, однако теперь разрешено выходить из дома за покупками только одному члену семьи один раз в день. Граждане могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Власти КНР ранее сообщили, что за прошлые сутки в Китае выявлено 24 новых случая заражения, из них 17 – в активной форме, семь бессимптомных носителей. 14 активных случаев зафиксированы в Пекине. Летальных исходов нет. Всего с середины июня в Пекине выявлено более 300 случаев коронавируса.

В тренде
Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

Напомним, администрация китайской столицы ввела обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы.

Реклама

Критичность ситуации нарастает и во многих других странах мира, таких как Индия, Египет, Пакистан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай Пекин карантин коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять