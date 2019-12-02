Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

В Китае пожар охватил небоскреб: видео

2 декабря, 22:41

Огонь распространился по внешней обшивке здания на верхние этажи

/ Фото: Pixabay

В Китае загорелось жилое 25-этажное здание в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин).

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

Реклама

В тренде
На МКС сломались туалеты, а наркокартели окончательно "достали" Трампа: главные новости мира

На место инцидента прибыли 235 спасателей и около 50 единиц пожарной техники. Они эвакуируют людей и пытаются локализовать пламя. Информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.

Как сообщалось, не менее семи человек стали жертвами и не менее пяти десятков были госпитализированы в результате крупного пожара, который произошел 28 марта в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеш.19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.

Видео: Reuters

Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб – пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Китай небоскреб пожары жилой дом

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого заделоДругие страны
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди
Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарундиFun
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайникFun
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видео
ДТП в популярной у украинцев стране – в автобусе погибли 23 туриста: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...