В Китае пожар охватил небоскреб: видео

/ Фото: Pixabay

В Китае загорелось жилое 25-этажное здание в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин).

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

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На место инцидента прибыли 235 спасателей и около 50 единиц пожарной техники. Они эвакуируют людей и пытаются локализовать пламя. Информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.

Как сообщалось, не менее семи человек стали жертвами и не менее пяти десятков были госпитализированы в результате крупного пожара, который произошел 28 марта в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеш.19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.

Видео: Reuters

Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб – пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

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