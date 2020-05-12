В Китае придумали, как полностью искоренить коронавирус в Ухане

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции коронавируса, протестируют всех 11 млн жителей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Планируется, что анализы абсолютно всем жителям города сделают в течение десяти дней. Каждый район города должен предоставить городской власти детальный план тестирования.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что COVID-19 снова вернулся в китайский Ухань. Из 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией пять обнаружили именно в Ухане, сообщили в Госкомздраве КНР.

Также мы рассказывали о том, что в Китае назвали опасный симптом коронавируса, который остается у выздоровевших пациентов.

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Люди, переболевшие болезнями, вызванными коронавирусом, могут иметь глубоко в легких частицы новой пневмонии, которая отличается у пожилых людей. В таких случаях тесты могут не обнаружить остатки вируса. Об этом заявила группа китайских ученых, – сообщает South China Morning Post.

Их исследование может дать ответ на вопрос, почему некоторые выздоровевшие пациенты после вновь признаются инфицированными коронавирусом.

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Специалисты исследовали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения, по итогам которого тесты (на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости. – Ред.) оказались три раза подряд отрицательными. Но потом она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. Но при этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Китайские медики заметили, что скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

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В то же время мы сообщали о том, что COVID-19 в Китае распространяется с меньшей интенсивностью.

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