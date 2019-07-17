В Китае продавец фруктов превратил свою голову в ананас

Креативной саморекламой торговец рассчитывает привлечь новых покупателей

Продавец экзотических фруктов из Китая подстригся и окрасился в ананас. Так Су Чанг Фенг рассчитывает привлечь новых покупателей. Мальчик торгует ананасами в городе Наньнин уже 6 лет. К креативной саморекламы решил прибегнуть только сейчас.

Новая стрижка сделала свое дело. Если раньше мальчик продавал 500 кг фруктов в день, то сейчас – на 150 кг больше.

Ранее мы писали, что Украина заинтересована в расширении экспорта в Китай продукции пищевой промышленности.

Речь идет об экспорте в КНР таких продуктов как мука, мясо птицы, говядина, молочная продукция, фрукты и ягоды (черешня, яблоки, голубика), мед и продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго и др.

По словам чиновницы, с целью получения доступа к китайскому рынку агропродовольственной продукции ведется активная работа Госпродпотребслужбы с Генеральной таможенной администрацией КНР по согласованию ветеринарных, фитосанитарных и санитарных требований.

Также мы писали, что в Одессе торговец фруктами продавал наркотики.

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