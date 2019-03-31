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В Китае прогремел новый взрыв на заводе: есть погибшие

Сегодня, 08:13

Взрыв произошел на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая

Фото: Pixabay
В Китае прогремел новый взрыв на заводе: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Другие страны Взрыв произошел на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения  в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальной странице администрации Куньшань в социальной сети "Вичат", инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, в 07:12 по местному времени в результате взрыва одного из транспортных контейнеров.

На месте происшествия работают представители местной администрации, сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они направлены в ближайшую больницу.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Причины возгорания выясняются, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы. Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара. Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу на прошлой неделе прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

Кроме того, мы писали о 22 погибших и еще таком же количестве пострадавших в результате взрыва в результате серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй.

Также сообщалось о серии взрывов в рядом с многоэтажным торговым центром Wanda Plaza на северо-востоке Китая.

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Тег Китай, взрыв, завод, жертвы

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Источник:

ТАСС

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