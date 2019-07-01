В Китае прогремел взрыв на химзаводе: есть жертвы

Взрыв произошел вечером, когда рабочие попытались вытащить из резервуара своего напарника

Фото: twitter.com/XHNews.

Из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу в провинции Аньхой на востоке Китая погибли два человека, еще девять пострадали, сообщает Xinhua 30 июня.

Взрыв произошел вечером, когда рабочие попытались вытащить из резервуара своего напарника. Он чистил резервуар, который находился на ремонте, и оказался заблокированным внутри.

В результате взрыва погиб этот рабочий, а также один пожарный. Девять спасателей получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Проводится расследование обстоятельств случившегося.

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