В Китае произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие

Инцидент на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб

Фото: Pixabay

Три человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на одном из химических предприятий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент произошел утром на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказывается медицинская помощь.

Власти создали оперативную рабочую группу для проведения спасательных работ, ликвидации возникшего пожара и последствий взрыва. Полиция выясняет причины инцидента, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы. Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара. Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу на прошлой неделе прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

Кроме того, мы писали о 22 погибших и еще таком же количестве пострадавших в результате взрыва в результате серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй.

Также сообщалось о серии взрывов в рядом с многоэтажным торговым центром Wanda Plaza на северо-востоке Китая.

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