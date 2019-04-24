Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Китае произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие

Сегодня, 05:52

Инцидент на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб

Фото: Pixabay

Три человека погибли, еще пять пострадали в результате взрыва на одном из химических предприятий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инцидент произошел утром на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказывается медицинская помощь.

Власти создали оперативную рабочую группу для проведения спасательных работ, ликвидации возникшего пожара и последствий взрыва. Полиция выясняет причины инцидента, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что китайские правоохранители расследуют взрыв, произошедший на производственном предприятии на востоке КНР. Жертвами стали все люди, которые находили в цеху фабрики по производству минерала перлита в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун. Еще трое человек, которые находились за пределами цеха, получили незначительные травмы. Предварительной причиной аварии называют утечку сжиженного газа из резервуара. Сотрудники полиции уже задержали владельца фабрики.

Напомним, что на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу на прошлой неделе прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Жертвами аварии стали не менее 78 человек.

Кроме того, мы писали о 22 погибших и еще таком же количестве пострадавших в результате взрыва в результате серии взрывов и пожара возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй.


Также сообщалось о серии взрывов в рядом с многоэтажным торговым центром Wanda Plaza на северо-востоке Китая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, взрыв, завод, жертвы, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на химзаводе в Китае: полицейские задержали 26 подозреваемых

15 апреля, 08:22

В результате взрыва погибли 78 человек, еще более 600 – получили ранения

В Николаевской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар: есть пострадавшие

19 апреля, 11:34

Огонь охватил 100 "квадратов" площади предприятия

Ночной взрыв в Швеции: стали известны подробности

14 апреля, 13:47

Полиция считает, что случившееся в Норрчепинге никак не связано с терроризмом

Взрыв на химзаводе в Китае: власти готовят массовое закрытие мелких предприятий

13 апреля, 07:47

Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

«Почему я не люблю полных женщин?»

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

«Не бойтесь измены»

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин