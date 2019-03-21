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В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые

Сегодня, 14:35

Подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения

Фото: AFP
В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/384/6b4/5c93846b43718.jpg Другие страны Подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 30 получили тяжелые ранения в четверг в результате взрыва на химзаводе в городском округе Яньчэн (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Об этом говорится в сообщении местных властей.

"По данным на 19:00 по местному времени, подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения. Кроме того, часть людей получила легкие травмы", – отмечается в заявлении правительства округа Яньчэн.

Взрыв прогремел на предприятии местной химической компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн в 14:48 по местному. Взрыв был настолько мощным, что Китайское сейсмологическое управление зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3.

Ударной волной от прогремевшего в четверг взрыва на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 километров от места ЧП. В числе пострадавших, согласно данным портала "Сина", есть и дети из расположенных возле предприятия дошкольных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 20. 

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта, на прошлой неделе. В результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.

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Тег Китай, взрыв, химзавод

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Источник:

ТАСС

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