В Китае произошло мощное землетрясение: погибли 12 человек

Еще более 130 людей пострадали









В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6. Стихия унесла жизни 12 человек, сообщили в местном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр подземных толчков находился в уезде Чаннин города Ибин. Очаг залегал на глубине около 16 километров. Позже в этом районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой.

Помимо 12 жертв, в результате землетрясения 134 человека получили различные травмы. Сейчас в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов. К жертвам среди местного населения в большинстве случаях привело повреждение строений. Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находится под завалами.

Напомним, не так давно в северо-восточной китайской провинции Цзилинь из-за землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на шахте. По меньшей мере девять горняков погибли и еще десять получили травмы.

Также ранее остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

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