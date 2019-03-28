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В Китае произошло сильное землетрясение

Сегодня, 03:45

Очаг землетрясения в Китае залегал на глубине девять километров

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
В Китае произошло сильное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Другие страны Очаг землетрясения в Китае залегал на глубине девять километров

Серия подземных толчков магнитудой 5,0 зафиксирована в китайской провинции Цинхай. Об этом сообщило Главное сейсмологическое управление КНР.

Первые толчки были зафиксированы в 05:36 по местному времени вблизи города Маннай в составе Хайси-Монгольского-Тибетского автономного округа провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. В 07:00 по местному времени произошло повторное землетрясение магнитудой 4,2.

Информации о разрушениях и пострадавших на территории Хайси-Монгольского-Тибетского автономного округа, население которого превышает полмиллиона человек, пока не поступало.

Ранее мы писали, что 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. 

Напомним, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало. 

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Тег Китай, землетрясение, толчки, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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