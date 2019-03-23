В Китае произошло возгорание туристического автобуса: десятки погибших
Пять потерпевших находятся в критическом состоянии
По меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Пять потерпевших находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел, когда следующий из центральной провинции Хэнань по скоростной трассе автобус внезапно загорелся. На момент аварии в нем находилось 56 человек, в том числе 53 туриста, два водителя и гид.
Водители транспортного средства были задержаны. Ведется расследование, причины возгорания автобуса устанавливаются.
Напомним, в прошлом месяце в России слетел в кювет автобус, перевозивший подростковый танцевальный коллектив. По предварительной информации, превысив скорость, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге.
Также сообщалось о дорожной аварии, в которую попал автобус с 17 детьми и тремя взрослыми на трассе Киев-Одесса. В результате аварии один из детей скончался.
Кроме того, мы писали, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с самосвалом и перевернулся на крышу, получив значительные повреждения.
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