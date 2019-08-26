В Китае прокомментировали применение водометов на протесте в Гонконге

/ Фото: AFP

Центральное правительство Китая поддерживает администрацию Гонконга и действия местной полиции. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал применение водометов для разгона демонстрантов.

"Я могу понять, что администрация Сянгана отреагировала (на происходящее, – ред.)", — сказал Гэн Шуан.

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"Что касается Центрального правительства КНР, мы решительно поддерживаем главу гонконгской администрации Кэрри Лам, — указал дипломат. — И мы поддерживаем полицию Сянгана в методах остановки насилия".

Во время демонстрации полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван. Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.

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Также напомним, что полицейские Гонконга впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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