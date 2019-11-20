В Китае прошло уникальное световое шоу при участии 1200 дронов: появилось видео

Беспилотное шоу в небе над Китаем. 1200 дронов осветили город над городом Сямэнь на востоке страны. Таким образом отметили начало кинофестиваля "Золотой петух и сотня цветов". Дроны взлетали в небо под пение хора школьников и музыкальное сопровождение юных пианистов. В воздухе оживали символы фестиваля собственно цветы, петух и другие животные. Посмотреть на шоу собрались сотни жителей Поднебесной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Китае прошел грандиозный парад беспилотников. Более полутысячи роботов создавали в небе различные цветные фигуры: человека, лампочку, земной шар. Восемьдесят инженеров тренировались три месяца, изучали все возможные варианты движений при формировании композиций.

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А еще недавно в США начала работать доставка товаров с помощью дронов. Первый полет состоялся в Северной Каролине. Беспилотник привез лекарства на газон частного дома, а также в дом престарелых. Пакеты размером с небольшую коробку для обуви дроны спускали на веревке с высоты шести метров.

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