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В Китае пьяный водитель въехал в толпу пешеходов: есть погибшие и раненые

23 июня, 07:43

Сообщается, что полиция уже задержала водителя

Фото: Pixabay

Пьяный водитель внедорожника врезался в толпу прохожих в городе Чунцин на юго-западе Китая. В результате дорожного происшествия четыре человека погибли, еще не менее десяти пострадали. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

Как сообщается в источнике, инцидент произошел в субботу в 20:10 по местному времени в уезде Юньян. 42-летний гражданин по фамилии Пэн был за рулем в нетрезвом состоянии. На одном из перекрестков населенного пункта о въехал в толпу прохожих.

По данным полиции, водитель автомобиля задержан. Все детали инцидента пока устанавливаются.

Напомним, мы писали, что в Китае водитель грузовика продемонстрировал виртуозное владение рулем и ситуацией, молниеносно отреагировав на легковой автомобиль, который внезапно выскочил на дорогу прямо перед ним. Впоследствии, как писали местные СМИ, именно водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.


Кроме этого, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

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Тег ДТП, пешеход, пьяный водитель

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