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В Китае рассказали детали о жертвах коронавируса: кто в группе риска

24 января, 12:41

Молодые люди не слишком восприимчивы к новому заболеванию

Вирус распространяется. Фото: REUTERS/AS

Вирус распространяется. Фото: REUTERS/AS

Возраст людей, ставших в Китае жертвами коронавируса, составлял от 48 до 89 лет. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на отчет об эпидемиологической ситуации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, не менее девяти из 17 умерших в городе Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. Восьми из них было более 80 лет, двум – за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт, отмечает издание.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", – цитирует эксперта South China Morning Post.

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Ранее сообщалось, что количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.

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Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах – Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии.

Как сообщалось, в Минздраве Украины уже оценили риск занесения коронавируса в страну.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта все подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Китай пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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