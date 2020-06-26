В Китае растет число заболевших COVID-19: где их обнаружили

Из-за границы в Поднебесную «привезли» только два случая заражения

В Китае, где ранее заявили о новой вспышке коронавируса, за последние сутки, 25 июня, обнаружили 18 новых случая заражения инфекцией. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 13 новых инфицированных болезнь протекает в активной форме. У остальных же симптомов коронавируса нет. Также известно, что два "активные" случая в Поднебесную "привезли" из-за границы. Все локальные заражения обнаружили в эпицентре новой вспышки COVID-19 в стране – Пекине.

Что касается китайских территорий вне материковой части, то там за сутки обнаружили 16 новых случаев заболевания: 14 – в Гонконге, один – в Макао и один – на Тайване.

Напомним, что пандемия коронавируса пошла именно из Китая. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

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