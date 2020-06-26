Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае растет число заболевших COVID-19: где их обнаружили

26 июня, 07:57

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Из-за границы в Поднебесную «привезли» только два случая заражения

В Китае, где ранее заявили о новой вспышке коронавируса, за последние сутки, 25 июня, обнаружили 18 новых случая заражения инфекцией. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Реклама

У 13 новых инфицированных болезнь протекает в активной форме. У остальных же симптомов коронавируса нет. Также известно, что два "активные" случая в Поднебесную "привезли" из-за границы. Все локальные заражения обнаружили в эпицентре новой вспышки COVID-19 в стране – Пекине.

Что касается китайских территорий вне материковой части, то там за сутки обнаружили 16 новых случаев заболевания: 14 – в Гонконге, один – в Макао и один – на Тайване.

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

Напомним, что пандемия коронавируса пошла именно из Китая. Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай эпидемия больные инфекция заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять