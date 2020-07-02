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В Китае растет число заболевших коронавирусом: где их обнаружили

2 июля, 06:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано

В Китае власти выявилив материковой части страны три случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, в том числе один в столице. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, – пишет ТАСС.

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По его данным, за последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано. В медицинских учреждениях Китая находятся 416 пациентов с коронавирусом, у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме. Два из выявленных накануне инфицированных приехали из-за рубежа. За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 920 заразившихся, прибывших из-за границы, из них 1 845 уже выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 93,95% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года достигло 83,5 тысячи. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,54% (умерли свыше 4,6 тысячи человек).

В континентальном Китае первое место по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, занимает Пекин (более 320 человек, среднестатистический рост количества инфицированных в городе за последние две недели составляет 12 в сутки). За ним следуют Шанхай и северо-западная провинция Ганьсу, где проходят лечение 28 и 13 пациентов соответственно. На территории 18 из 31 административной единицы больных нет, в остальных (не считая столицы) насчитываются от одного и примерно до 20 заразившихся.

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В карантине находятся примерно 5,9 тысячи человек, тесно контактировавших с инфицированными. На территории большей части страны введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением Пекина, где произошла вспышка заболевания. В столице действуют усиленные меры эпидемиологического контроля.

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Китай заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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