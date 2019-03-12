В Китае разбился военный самолет: есть погибшие

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, люди на земле не пострадали

Фото: russian.china.org.cn.

В Китае разбился военный самолет: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77d/7a3/5c877d7a3b399.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77d/7a3/5c877d7a3b399.jpg 2019-03-12T11:36:00+02:00 Другие страны Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, люди на земле не пострадали

Самолет морской авиации ВМС Народно-освободительной армии Китая потерпел крушение во вторник в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило Центральное телевидение Китая, два члена экипажа погибли.

По его данным, самолет упал на территории Лэдун-Лиского автономного уезда. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Люди на земле не пострадали. Власти начали расследование инцидента.

Тип самолета и другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее сообщалось, что двое пилотов погибли в результате падения военного тренировочного самолета в турецкой провинции Измир. Небольшой самолет SF-260D, используемый для тренировки военных пилотов, разбился вскоре после взлета с воздушной базы Джигли неподалеку от порта Измир.

Ранее произошла похожая авария транспортного самолета, который совершал тренировочный полет, на юго-западе Турции. Тогда погибли двое пилотов и техник.

Также мы писали, что в иранской провинции Исфаган разбился истребитель ВВС страны. Пилотам самолета удалось катапультироваться: их госпитализировали в больницу.

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