В Китае разбился военный самолет: есть погибшие
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, люди на земле не пострадали
Самолет морской авиации ВМС Народно-освободительной армии Китая потерпел крушение во вторник в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило Центральное телевидение Китая, два члена экипажа погибли.
По его данным, самолет упал на территории Лэдун-Лиского автономного уезда. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Люди на земле не пострадали. Власти начали расследование инцидента.
Тип самолета и другие подробности произошедшего не сообщаются.
Ранее сообщалось, что двое пилотов погибли в результате падения военного тренировочного самолета в турецкой провинции Измир. Небольшой самолет SF-260D, используемый для тренировки военных пилотов, разбился вскоре после взлета с воздушной базы Джигли неподалеку от порта Измир.
Ранее произошла похожая авария транспортного самолета, который совершал тренировочный полет, на юго-западе Турции. Тогда погибли двое пилотов и техник.
Также мы писали, что в иранской провинции Исфаган разбился истребитель ВВС страны. Пилотам самолета удалось катапультироваться: их госпитализировали в больницу.
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