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В Китае резко возросло число новых случаев COVID-19: подробности

12 апреля, 07:33

Тина Наринецкая

Большинство этих случаев – "импортированы"

За минувшие сутки, 11 апреля, в Китае зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте Госкомздрава КНР.

Как выяснилось, 97 из этих зараженных – приехали из-за границы, только два из них – находятся внутри страны. "Местные" случаи зафиксировали в провинции Хэйлунцзян. Но при этом за сутки в Поднебесной ни одного летального случая не было.

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Отметим, что с начала эпидемии в стране инфекцию подхватили более 82 тысяч человек, 1280 – ввезли из-за границы. Жизни 3339 из них инфекция унесла. Также известно, что сейчас в китайских больницах лечатся 1138 человек, состояние 139 больных медики оценивают как тяжелое.

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Ранее мы сообщали, что в Китае придумали оригинальный способ находить нарушителей карантина – для этого полиция использует беспилотники. С помощью микрофонов полицейские приказывают людям отойти друг от друга на безопасное расстояние и долго не задерживаться на улицах.

Кроме того, недавно китайцам запретили есть домашних животных, но пока что только в одном городе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай эпидемия вспышка заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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