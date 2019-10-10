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В Китае родились редчайшие львята-альбиносы

10 октября, 04:09

Белые львы встречается в природе крайне редко

В Китае, где ранее в одном из зоопарков "опозорился" лев, появились на свет два редких белых львенка: самец и самка. Они родились в одном из китайских заповедников.

Для матери-львицы эти роды были первыми, поэтому она еще не знала, как обращаться с малышами. В связи с этим зоологи быстро поместили новорожденных в инкубатор и установили наблюдение.

Каждые три часа малышей кормят козьим молоком, меряют температуру и взвешивают.

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Белые львы, или львы-альбиносы, в природе встречается крайне редко, поэтому рождение сразу двух таких львят считается чрезвычайной удачей.

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Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Напомним, ранее в китайской провинции Сычуань удалось впервые запечатлеть редкую панду-альбиноса. Диковинного зверя заметили в заповеднике Волун, где обитают 80% диких панд мира. Эксперты оценивают возраст этой абсолютно белой панды в год или два. Руководство заповедника планирует наблюдать за развитием медведя и его взаимоотношениями с другими пандами.

Мы также писали, что в прошлом году в одном из китайских зоопарков родились сразу пять детенышей амурского тигра, который считается исчезающим видом.

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Китай лев львенок альбинос зоопарк

Источник: Сегодня

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