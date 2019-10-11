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В Китае рухнул мост: причиной стала перегруженная фура (видео)

11 октября, 19:27

Во время трагедии по переправе двигалось пять автомобилей

По меньшей мере три человека погибли и еще двое травмированы из-за обвала моста в провинции Цзянсу на востоке Китая. Трагедия произошла накануне вечером. Конструкция упала внезапно, под бетонными обломками оказались три автомобиля. Чтобы извлечь людей, спасателям пришлось задействовать специальную технику. Когда переправа начала падать, по ней двигались пять машин – три легковушки и два грузовика. Из-за одной из них, по информации местных правоохранителей, и произошло разрушение моста – она перевозила более 180 тонн груза.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как киевские коммунальщики "отремонтировали" мост скотчем и нитками. Жители столицы обратили внимание на состояние ограды на мосту у Привокзальной площади.

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При этом в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у станции метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона.

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Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

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Китай мост трагедия обрушение переправа

Источник: Сегодня

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