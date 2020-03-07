В Китае рухнул отель для зараженных коронавирусом: видео

В китайской провинции Фуцзянь в городе Цюаньчжоу произошло обрушение гостиницы, в которой находились зараженные коронавирусом.
Как сообщили местные журналисты с места происшествия, инцидент произошел 7 марта, а из-под завалов удалось извлечь 16 человек.
Сколько людей может находиться под руинами здания, а также количество возможных жертв и причина обрушения пока неизвестны.
Добавим, что в пятиэтажном здании располагалась гостиница для заболевших, а на первом этаже – магазины и кафе.
福建泉州，将近20层楼，一整栋楼全部倒塌，里面全是疫情隔离人员，这个豆腐渣工程， pic.twitter.com/2g6pDOHgwv— 加油 (@hQoq6jUlOChw8ZK) March 7, 2020
На месте происшествия продолжают работать спасатели – они разбирают обломки гостиницы.
Напомним, ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.
Стоит напомнить, что в ближайшие недели в странах Евросоюза ожидают всплеск случаев заражения коронавирусом.
О том, как можно уберечься от коронавируса – смотрите на видео:
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