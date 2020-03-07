В Китае рухнул отель для зараженных коронавирусом: видео

В китайской провинции Фуцзянь в городе Цюаньчжоу произошло обрушение гостиницы, в которой находились зараженные коронавирусом.

Как сообщили местные журналисты с места происшествия, инцидент произошел 7 марта, а из-под завалов удалось извлечь 16 человек.

Сколько людей может находиться под руинами здания, а также количество возможных жертв и причина обрушения пока неизвестны.

Добавим, что в пятиэтажном здании располагалась гостиница для заболевших, а на первом этаже – магазины и кафе.

На месте происшествия продолжают работать спасатели – они разбирают обломки гостиницы.

Напомним, ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

Стоит напомнить, что в ближайшие недели в странах Евросоюза ожидают всплеск случаев заражения коронавирусом.

О том, как можно уберечься от коронавируса – смотрите на видео:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться