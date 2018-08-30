В Китае сделали важное заявление по переговорам США и Северной Кореи

В текущей ситуации США и КНДР необходимо вместе следовать по пути к политическому урегулированию, заявили в Пекине

Китай предлагает США и КНДР параллельно осуществлять шаги по денуклеаризации Корейского полуострова и выработке механизма по обеспечению мира в регионе. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге прокомментировала информацию о том, что КНДР предупредила США о том, что переговоры о ядерном разоружении "находятся под угрозой и могут сорваться".

"Наше предложение состоит в том, чтобы параллельно проводить денуклеаризацию и выработку механизма обеспечения мира на полуострове", - сказала дипломат.

"Полагаем, что в текущей ситуации США и КНДР необходимо вместе следовать по пути к политическому урегулированию, вести активные переговоры, проявлять больше искренности и политической воли, а также консолидировать взаимное доверие и предпринять позитивные шаги для денуклеаризации и политического урегулирования проблемы", – резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на свои источники сообщила во вторник, что такое предупреждение содержится в письме, переданном госсекретарю США Майклу Помпео. По данным Си-эн-эн, сразу три источника сообщили, что в письме представители КНДР выразили мнение, что переговорный процесс не может продвигаться вперед, так как

"США до сих пор не могут выполнить ожидания (Северной Кореи) относительно следующего шага в направлении подписания мирного договора". "В случае, если компромисса по этому вопросу достичь не удастся и наметившиеся переговоры сорвутся, то Пхеньян может возобновить ядерные и ракетные исследования", – отмечают источники.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние "грабительские" требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что "весь мир как грабитель".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.