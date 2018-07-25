В Китае шесть человек провалились сквозь землю на свадьбе

В Китае гости прямо на свадьбе провалились сквозь пол. Видо инцидента опубликовало издание Beijing News.

Происшествие случилось в одном из самых роскошных отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй. Во время торжества пол под одним из столов на шесть человек провалился. Сидящие за ним гости упали сквозь пол. Шокированные родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться. Троим из упавших потребовалась медицинская помощь.

Расследование показало, что причиной инцидента стали протекающие водопроводные трубы. Земля на этом месте размягчилась, начала проседать и вымываться, а слишком тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.

Ранее мы писали, что вечеринка, устроенная в одной из нью-йоркских квартир в ночь на воскресенье, получилась настолько бурной, что соседи "тусовщиков", которые живут этажом ниже, лишились потолка, а два человека были госпитализированы

Также в Одессе на улице Черноморского казачества часть квартиры провалилась в подвал. В результате инцидента никто не пострадал. Для техногенной и пожарной безопасности привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.