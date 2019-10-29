В Китае случилась авария на строительстве парковки: погибло восемь человек

Трагическая авария произошла на строительстве автостоянки в Китае. Погибли восемь человек. Работники оказались под завалами накануне. Спасательная операция длилась 10 часов. Трем работникам, которых привалило бетонными плитами, удалось самостоятельно спастись, еще одному помогли спасатели. Причина обвала пока не известна.

Трагедии на парковках случаются и в Украине. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Volkswagen сбил двух человек и въехал в три авто, дрифтуя на парковке. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх. С места инцидента с тяжелыми травмами их забрали медики. Горе-водитель также пострадал, однако, как отмечает издание, вероятно, травмы связаны не с аварией, а с недовольством окружающих ее последствиями.

Несмотря на это, ранее стало известно, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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