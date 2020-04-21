В Китае снова фиксируют новые случаи COVID-19: большинство не из-за границы

За минувшие сутки, 20 апреля, в Китае обнаружили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Только четыре из них "привезли" из-за границы, остальные же зафиксировали внутри страны. Об этом сообщили в Госкомздраве КНР.

Новые локальные случаи обнаружили в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун: шесть и один заболевший соответственно. За сутки в Поднебесной не зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса.

На данный момент в стране в больницах лечат 1003 человек. Состояние 82 из этих больных медики оценивают как тяжелое. С начала эпидемии в Китае от опасной инфекции вылечили более 77 тысяч человек.

Ранее мы писали, что, по некоторым прогнозам, всемирная пандемия может продлиться два года, а заразятся и переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.

Также стало известно, что распространение коронавируса не остановится с наступлением летней жары – французские ученые выяснили, что COVID-19 не гибнет при температуре 60 градусов. При этом ученые смогли убить вирус, держа его в течение 15 минут при температуре 92 градуса.

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