В Китае снова возросло число новых случаев COVID-19: подробности

За минувшие сутки, 8 апреля, в Китае зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном сайте Госкомздрава КНР.

Как выяснилось, 61 из этих зараженных приехали из-за рубежа. Внутри страны зафиксировали только два случая – их обнаружили в провинции Гуандун. Кроме того, в Поднебесной до сих пор есть летальные случаи от вируса. В провинции Хубэй в среду от COVID-19 скончались два человека.

Отметим, что с декабря в стране коронавирус унес жизни 3335 человек. Всего в стране было зарегистрировано 81 865 случаев заболевания.

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Напомним, 7 апреля в Поднебесной было обнаружено 56 случаев заражения коронавирусом. 28 из них были "импортированы".

А тем временем первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, зарегистрировали на Мальте. Вирус унес жизнь 92-летней женщины, которая страдала от болезней сердца и почек, а также диабета.

Также мы сообщали, что число людей, которые заразились в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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