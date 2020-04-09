Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае снова возросло число новых случаев COVID-19: подробности

9 апреля, 07:43

Тина Наринецкая

Большинство этих случаев "импортированы"

За минувшие сутки, 8 апреля, в Китае зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном сайте Госкомздрава КНР.

Как выяснилось, 61 из этих зараженных приехали из-за рубежа. Внутри страны зафиксировали только два случая – их обнаружили в провинции Гуандун. Кроме того, в Поднебесной до сих пор есть летальные случаи от вируса. В провинции Хубэй в среду от COVID-19 скончались два человека.

Отметим, что с декабря в стране коронавирус унес жизни 3335 человек. Всего в стране было зарегистрировано 81 865 случаев заболевания.

Реклама

Напомним, 7 апреля в Поднебесной было обнаружено 56 случаев заражения коронавирусом. 28 из них были "импортированы".

В тренде
Коронавирус в Бельгии: выписанных из больниц за сутки впервые больше, чем поступивших

А тем временем первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом нового типа, зарегистрировали на Мальте. Вирус унес жизнь 92-летней женщины, которая страдала от болезней сердца и почек, а также диабета.

Также мы сообщали, что число людей, которые заразились в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай смерть вирус инфекция заражение коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...