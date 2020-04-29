В Китае снова ни один человек не умер от коронавируса за сутки

В Китае выявили за минувшие сутки 22 новых случая заражения коронавирусом, ни один человек не умер, как и в предыдущие сутки. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

23 человека выздоровели.

Из 22 новых случаев заражения 21 — ввозной. Общее число инфицированных в Китае, прибывших из-за рубежа, достигло 1 660, из них 553 по-прежнему проходят лечение (состояние 22 оценивается как тяжелое), 1 107 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

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Еще один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлен внутри материкового Китая — в южной провинции Гуандун. Как следует из заявления комитета, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 858, выздоровели 77 578 человек, скончались 4 633. Еще 647 человек по-прежнему болеют и находятся в больницах, состояние 50 из них оценивается как тяжелое.

В провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Общее число инфицированных там за весь период эпидемии достигло 68 128 (в том числе 50 333 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 616 (46 464 в Ухане).

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С начала этого месяца власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших и исключают из данных о бессимптомных пациентах. За минувшие сутки выявлены 26 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания, пять из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 993 таких пациента, из них 131 — ввозной случай, при этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае за весь период эпидемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Ранее сообщалось, что Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом.

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