В Китае сняли забавное видео с "боевой пандой"

В китайском заповеднике нашли настоящую "кунг-фу панду": очевидцам удалось заснять, как медведь упражняется с бамбуковыми палочками.

Панда "нападает" на ветку, переворачивается, переворачивается и умело уклоняется от нее. Создается впечатление, что бело-черный медведь может так тренироваться без остановки.

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Отметим, что ранее в одном из зоопарков Китая живет тройня панд – самка и двое самцов. В этом году они отметили свой четвертый день рождения.

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Напомним, ранее в зоопарке Франции пропало одно из самых редких животных – самка красной панды. В отличии от своего родственника – большой панды, млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Также мы писали о том, что в одном из зоопарков Бельгии арендованная у Китая в 2014 году самка панды Хао-Хао родила двух медвежат. Крохи весят всего по 150 граммов и еще совсем не похожи на панд, однако ветеринары уже смогли определить их пол – это мальчик и девочка.

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