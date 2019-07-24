В Китае сошло два оползня: под завалами оказался 21 дом

В настоящий момент ведутся спасательные работы, выясняются причины бедствия

Фото Синьхуа.

Во вторник, 23 июля, в провинции Гуйчжоу на Юго-Западе Китая сошли два оползня, передает Синьхуа.

Первый оползень произошел примерно в 16:00 в деревне Маоли уезда Хэчжан и обрушился на строительную площадку. В настоящий момент ведутся спасательные работы, выясняются причины бедствия.

Вечером того же дня более 20 домов были погребены из-за схода оползня в одной из деревень в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй.

Сразу после инцидента на место происшествия выехала спасательная служба.

По состоянию на 11:30 24 июля, была подтверждена гибель девяти человек в результате оползня.

Сейчас под завалами оказался 21 дом. По предварительным данным, в указанном районе жили более 60 человек.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе на побережье сошел оползень.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что пятая часть Одесской области находится под угрозой обвалов и сдвигов. Опасные зоны наметились в поселках, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги. Причиной оползней является разрушение и износ скальных пород, а также подтопления.

Также мы писали о том, что прошлым летом под Одесской произошел мощный оползень и туристы оказались в ловушке. Часть склона недалеко от порта "Южный" начала сползать в море, никто из Львовских туристов, отдыхавших в это время на пляже, не пострадал.

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