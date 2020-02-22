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В Китае умер молодой врач: отложил свадьбу, чтобы лечить коронавирус

22 февраля, 03:33

Умершему медику было всего 29 лет

В китайском городе Ухань умер 29-летний врач, который отложил свадьбу, чтобы лечить людей, заразившихся коронавирусом.

Специалист по респираторной и критической медицине Пэн Иньхуа заразился коронавирусом нового типа, вызвавший пневмонию, которая и стала причиной смерти, сообщает china.org.cn.

Первые симптомы заболевания проявились у молодого человека во время борьбы с распространением болезни в больнице Уханя. 25 января его госпитализировали, а 30 января состояние мужчины резко ухудшилось.

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Несмотря на все усилия медиков, Пэн Иньхуа скончался в уханьской больнице "Цзиньиньтань" вечером 20 февраля.

Позже стало известно, что молодой человек собирался жениться во время празднования китайского нового года, но решил отложить свадьбу, чтобы помочь людям.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Китае количество летальных исходов среди больных коронавирусом составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тысяч человек. Число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тысячам.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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