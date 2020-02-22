В Китае умер молодой врач: отложил свадьбу, чтобы лечить коронавирус

Умершему медику было всего 29 лет

В китайском городе Ухань умер 29-летний врач, который отложил свадьбу, чтобы лечить людей, заразившихся коронавирусом.

Специалист по респираторной и критической медицине Пэн Иньхуа заразился коронавирусом нового типа, вызвавший пневмонию, которая и стала причиной смерти, сообщает china.org.cn.

Первые симптомы заболевания проявились у молодого человека во время борьбы с распространением болезни в больнице Уханя. 25 января его госпитализировали, а 30 января состояние мужчины резко ухудшилось.

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Несмотря на все усилия медиков, Пэн Иньхуа скончался в уханьской больнице "Цзиньиньтань" вечером 20 февраля.

Позже стало известно, что молодой человек собирался жениться во время празднования китайского нового года, но решил отложить свадьбу, чтобы помочь людям.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Китае количество летальных исходов среди больных коронавирусом составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тысяч человек. Число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тысячам.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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