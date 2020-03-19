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В Китае уже радуются пандам (видео)

19 марта, 22:22

Сергей Пономаренко

Местные СМИ радостно сообщили о рождении первых в этом году близнецов гигантской панды

В Китае, где наблюдают спад динамики заражения коронавирусом (в частности, за последние сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения в некогда эпицентре пандемии – Ухане ), радуются рождению новых детенышей панды в национальном зоопарке провинции Сычуань.

Китайские СМИ радостно сообщили о рождении первых в этом году близнецов гигантской панды. Они весят 160 г и 120 г. Оба очень хорошо себя чувствуют и хорошо питаются. Как и их 17-летняя мать Фува, чье имя в переводе с китайского означает "дитя характера". У нее уже есть восемь детенышей.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника. Очевидцы сняли забавное видео со смешным медвежонком.

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Ролик попал в социальные сети, и на нем можно увидеть, как сотрудник пытается оставить медведя в вольере, но тот все равно следует за смотрителем. Ситуация повторялась до тех пор, пока косолапого не догадались оставить на качелях – тому ему настолько понравилось, что он больше не пытался сбежать.

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Также мы сообщали, что китайская пищевая компания стала опекуном необычной малышки панды, официально удочерив милую кроху.

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Китай панда зоопарк панды

Источник: Сегодня

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