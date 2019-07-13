В Китае вертолет упал в водоем: есть погибшие
Инцидент произошел во время тренировочного полета. Машина внезапно потеряла управление
Два человека погибли в провинции Цзянсу на востоке Китая в результате падения гражданского вертолета. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".
По его данным, инцидент произошел во время тренировочного полета. Машина внезапно потеряла управление и упала в находившийся поблизости водоем. Инструктор и обучавшийся пилот погибли на месте.
Полиция выясняет причины ЧП, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что самолет морской авиации ВМС Народно-освободительной армии Китая потерпел крушение в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило Центральное телевидение Китая, два члена экипажа погибли.
По его данным, самолет упал на территории Лэдун-Лиского автономного уезда. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Люди на земле не пострадали. Власти начали расследование инцидента.
Также сообщалось, что многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. У него на борту находились два человека, никто не пострадал, передает информационное агентство Киодо.
По данным телеканала NHK, у вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.
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