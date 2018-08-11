В Китае вооруженный мужчина напал с ножом на прохожих

На юго-западе Китая вооруженный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции города центрального подчинения Чунцин.

Полиция установила, что резню в парке Юйцюань устроил 59-летний гражданин по фамилии Ли. По мнению следователей, главной целью его нападения была бывшая супруга подозреваемого.

Женщина получила ранения, но осталась жива. Ранения получили ещё трое прохожих, позднее один из них – 69-летний мужчина – скончался от ран.

Полицейским удалось задержать нападавшего прямо на месте преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Ранее в Германии неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров и водителя автобуса. В результате атаки пострадали не менее 14 человек, двое из них получили тяжелые ранения.

Напомним, 23 марта, утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Позже он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что "мстит за Сирию".

Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек.