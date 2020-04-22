В Китае возросло число новых случаев COVID-19: снова "привезли" из-за границы

За сутки в стране не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса

За минувшие сутки, 21 апреля, в Китае обнаружили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 из них "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.

Остальных семь инфицированных обнаружили внутри страны. Новые локальные случаи зафиксировали в одной провинции – Хэйлунцзян. За сутки в Поднебесной не обнаружили ни одного летального случая от коронавируса.

На данный момент в китайских медучреждениях лечат 1005 человек. Состояние 78 зараженных пациентов медики оценивают как тяжелое. Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 вылечили более 77 тысяч человек.

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Отметим, что с декабря в Китае коронавирус унес жизни 4632 человек. С начала эпидемии в стране инфекцию подхватили 82788 человек.

Напомним, недавно американские власти снова возложили на Китай ответственность за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что широкому распространению вируса способствовало утаивание китайскими властями информации о случившемся.

Также сообщалось, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

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