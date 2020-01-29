В Китае возросло число погибших от опасного коронавируса

Смертельной болезнью заразились около шести тысяч человек

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В Китае из-за опасного коронавируса умерли 132 человек. Об этом рассказали китайские органы здравоохранения, сообщает South China Morning Post.

Также возросло число зараженных – их уже 5974. Что касается умерших, то 125 летальных случаев были зафиксированы в Хубэе, еще семь – в других провинциях. По словам местных властей, большинство умерших были старше 60 лет и у них ранее были другие заболевания.

Напомним, китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией, впервые был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру. В Украине случаи заражения не подтвердились.

Ранее мы писали, что в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, для установления диагноза заболевания нужно около 5 суток.

По данным китайских врачей, эта болезнь может уже развиваться тогда, когда вирус только попал в организм и нет никаких симптомов. Это значительно осложняет работу медиков. Подробно о методах профилактики рассказали доктор Комаровский, Ульяна Супрун и специалисты Минздрава. О них читайте тут.

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