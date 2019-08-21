В Китае возросло число жертв наводнений и оползней

/ Фото: AFP

Число погибших в результате оползней и наводнений в провинции Сычуань, что на юго-западе Китая, увеличилось до семи человек. Также свыше 24 граждан числятся пропавшими без вести, еще шесть получили ранения и травмы.

Об этом сообщил информационный портал "Чжунго цинняньван".

Ранее местные СМИ проинформировали о четырех погибших и 11 пропавших.

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Число людей, находящихся в зоне бедствия, превысило 34 тыс. жителей. Власти произвели эвакуацию еще 13,2 тыс. человек. Согласно правоохранительным органам, в регионе оказались около 12 тыс. туристов из других частей КНР.

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Ущерб от проливных дождей оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автотрассам провинции приостановлено.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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