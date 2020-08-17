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В Китае выдали первый патент на вакцину от коронавируса

17 августа, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Китайская вакцина прошла две фазы испытаний

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на вакцину против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Патент был подан совместно исследовательской группой с Академией военных наук и компанией CanSino Biologics Inc.

Вакцину разработала команда исследователей под руководством научного сотрудника Института военной медицины КНР Чен Вэя, она стала первой в Китае, с которой разрешили начать клинические испытания (начались в марте).

Отмечается, что вакцина прошла клинические испытания первой и второй фазы, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.

Так, по результатам исследований, вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность у мышей и у морских свинок и способна вызвать сильную иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени.

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Также исследователи утверждают, что ее можно быстро изготовить в больших количествах для эффективной борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Напомним, в начале августа Россия объявила, что вводит в производство собственное лекарство от COVID-19, но в его безопасность и эффективность мало кто поверил.

К примеру, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 российского производства должны быть тщательно проверены, а в Германии назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вакцина коронавирус COVID-19
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