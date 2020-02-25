В Китае выявлено более 500 новых заболевших коронавирусом

В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек

В Китае за сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса COVID-19, и выявлено 508 новых заболевших.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.

В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека – в провинции Шаньдун, один – в провинции Гуандун.

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С декабря в Хубэе зафиксировано 2,563 тыс. случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47,6 тыс. человек, состояние более 9,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 27,3 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге – 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао – 10 (при шести выздоровевших), на Тайване – 30 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен. Такое мнение выразил исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон.

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