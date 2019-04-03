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В Китае ярко предотвращают паводки: лед взлетал столбами

Сегодня, 17:34

На севере Поднебесной трехкилометровый участок обледенелой реки разбивали при помощи взрывчатки

В Китае ярко предотвращают паводки: лед взлетал столбами Другие страны На севере Поднебесной трехкилометровый участок обледенелой реки разбивали при помощи взрывчатки

В Китае решили заранее приготовиться к весенним паводкам – в связи с этим на севере страны начали разбивать лед при помощи взрывчатки. Речь идет об участке протяженностью почти три километра.

Вокруг собралось немало желающих посмотреть. По словам очевидцев, лед взлетал вверх столбами. После этого лед начал разламываться на небольшие куски.

Это способствует движению воды, что, в свою очередь, уменьшает риск сезонного наводнения.

Напомним, что сейчас наводнение обрушилось на Иран, затронув около 400 населенных пунктов в 15 провинциях страны. Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано 409 оползней.

Кроме того, также стало известно о гибели практически шести десятков человек из-за паводков в 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Мы также писали, что жертвами весенней стихии в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

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Тег Китай, наводнение, паводок, взрывчатка, паводки

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