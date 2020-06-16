За стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 40 больных в активной форме и шесть бессимптомных.

Об этом заявил Госкомздрав КНР.

Из активных случаев восемь "импортированы", 32 зафиксированы внутри страны: 27 – в Пекине, четыре – в провинции Хэбэй и один – в провинции Сычуань.

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За предыдущие сутки были зафиксированы 67 новых случаев заражения коронавирусом: 49 активных и 18 бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

Добавим, что с декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрирован 83 221 активный случай заражения, из них 1 845 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены пять новых случаев заболевания: три в Гонконге и два на Тайване. С начала эпидемии зарегистрировано 1 602 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 112 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 445 (семь смертей).

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Ранее американский президент Дональд Трамп назвал ВОЗ была китайской марионеткой. Трамп считает, что ВОЗ была большим разочарованием для всего мира.

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