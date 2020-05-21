В Китае за сутки обнаружили только два новых случая заражения коронавирусом

Китайские власти за сутки выявили в материковой части страны только два новых случая заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая находятся 84 пациента с вирусом (за минувший день выздоровели пять), только у восьми из них заболевание протекает в тяжелой форме. Среди новых случаев один местный был зафиксирован в Шанхае, другой — ввозной. За все время зарегистрировано 1 709 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 666 уже выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число больных превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 25 человек. На территории 20 из 31 административной единицы заболевших нет совсем, в остальных — от одного до 20.

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане запретили употреблять в пищу диких животных.

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