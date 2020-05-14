В Китае за сутки обнаружили только три новых случая заражения коронавирусом: жертв нет

Все три новых случая заражения — местные

В Китае, который признал ошибки во время борьбы с новой пневмонией, за сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Летальных исходов за сутки не зафиксировано, шесть человек выписаны из медучреждений.

Реклама

Все три новых случая заражения — местные (два — в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, один — в соседней провинции Цзилинь).

Общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 929, 4 633 человека умерли, 78 195 вылечены и выписаны из медучреждений. В настоящее время 101 человек в стране по-прежнему болеет и проходит лечение, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

В тренде Европа открывает границы: стоит ли планировать поездку в Италию

Количество завозных случаев заражения в Китае достигло 1 692, при этом 1 632 человека выздоровели, 60 проходят лечение, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Реклама

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама