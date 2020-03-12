В Китае за сутки от коронавируса умерло 11 человек

Число инфицированных за все время распространения заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 80,7 тыс

Число жертв нового коронавируса в Китаеза последние сутки возросло на 11 человек, число заразившихся увеличилось на15, выздоровели еще 1318 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число инфицированных за все время распространения заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 80,7 тыс., из них выздоровели 62,7 тыс., умерли 3169 человек. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,92% вместо 3,9% днем ранее. При этом доля выздоровевших за сутки увеличилась с 76,1% до 77,7%.

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В то время, как в США намерены выделить на борьбу с коронавирусом почти 10 млрд долларов, китайские эпидемиологи испытывают на животных шесть видов вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуань.

А тем временем в Украине Кабинет министров ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Более подробно читайте материале: Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться.

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