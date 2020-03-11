В Китае за сутки от коронавируса умерло 22 человека

Все смертельные случаи приходятся на провинцию Хубэй

В Китае за сутки зарегистрировано 22 летальных случая от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и выявлено 24 новых заболевших.

Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,158 тысячи человек, зарегистрировано 80 тысяч 778 случаев заболевания.

Все смертельные случаи приходятся на провинцию Хубэй, из них 19 – на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения заболевания.

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С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3 тысячи 46 человек, (в Ухане – 2 тысячи 423), заболели 67 тыс. 773 (в Ухане – 49 тысяч 978). Более 49 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране 10 приходятся на прибывших из-за рубежа, шесть зарегистрировано в Пекине, два – в Шанхае, по одному – в провинциях Шаньдун и Ганьсу. Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 16 тыс. человек, состояние 4,4 тысячи больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 61 тысячи человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 177 случая заболевания: в Гонконге – 120 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао – 10, на Тайване – 47 (один случай смерти).

Ранее Китай начал испытания шести видов вакцин от коронавируса.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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