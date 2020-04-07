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В Китае за сутки в материковой части страны не зарегистрировано смертей из-за коронавируса

7 апреля, 05:33

Елена Кузьмич

С декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек

За сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все – у людей, прибывших из-за рубежа.

С декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 – ввезённые из-за границы.

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За минувший понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, девять из них – "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

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В то же время, более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 331 случаев заболевания: в Гонконге – 914 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 44, на Тайване – 373 (пять случаев смерти).

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом.

Также китайцам запретили есть домашних животных, но пока что только в одном городе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай смерть коронавирус

Источник: Интерфакс

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