В Китае за сутки выявили несколько десятков инфицированных COVID-19: все случаи "импортированы"

За сутки в Китае, где вовсю вакцинируют медиков от коронавируса, выявлено 19 новых инфицированных COVID-19: девять больных в активной форме и 10 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы".

Реклама

Об этом сообщил Госкомздрав КНР, – пишет "Интерфакс".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 25 случаев заражения: девять активных и 16 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

В тренде Потенциально катастрофический ущерб: на США надвигается мощный ураган

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 85 022 активных случаев заражения, из которых 2 473 ввозных.

Реклама

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрирован 5 301 больной с коронавирусом: в Гонконге – 4 768 (84 случая смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 487 (семь случаев смерти).

Также Китай готовится запустить в продажу вакцину от коронавируса. Две вакцины-кандидаты в июне прошли третий этап клинических испытаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама