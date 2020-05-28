В Китае за сутки выявили только два новых случая заражения коронавирусом

В Китае, где обнаружили еще один способ передачи новой пневмонии, за прошедшие сутки выявили в материковой части страны два случая заражения коронавирусной инфекцией, а летальных исходов не зафиксировано. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В медицинских учреждениях Китая находятся 73 пациента с вирусом (за минувший день выздоровели восемь), только у четырех человек вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Оба накануне выявленных заразившихся приехали из-за рубежа. За все время местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 734 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 1 688 уже выздоровели.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

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Китайские власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов. Их в КНР насчитывается 413, в том числе 23 случая зарегистрировано за минувший день.

А ранее еще одна страна обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом.

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