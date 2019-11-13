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В Китае зафиксировали два случая легочной чумы

13 ноября, 06:11

Оба инфицированных находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь

/ Фото: Pexels

Власти китайской столицы зафиксировали два случая заражения чумой легочной формы.

Заболевание выявлено в районе Чаоян на востоке центральной части Пекина у двух жителей автономного района Внутренняя Монголия. Оба инфицированных находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Администрация города предприняла необходимые меры для минимизации риска распространения эпидемии.

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Легочная чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. В настоящее время чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.

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Напомним, ранее в Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней , зараженных африканской чумой свиней. На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Кроме этого, под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, что скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли новости "Сегодня".

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Китай Пекин чума заражение легкие

Источник: ТАСС

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