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В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы

19 ноября, 03:12

Заболевание подтвердили у 55-летнего мужчины

Фото: REUTERS/Bobby Yip

Фото: REUTERS/Bobby Yip

В Китае зафиксировали вспышку крайне редкой и опасной болезни – бубонной чумы. Заболевший был обнаружен в регионе Внутренняя Монголия, сообщает портал Naked Science.

"Власти сообщили о регистрации случая бубонной чумы у 55-летнего пациента, который съел плохо прожаренное мясо дикого кролика", – говорится в сообщении.

Пациента изолировали, он проходит лечение в больнице Улан-Кабе. Кроме того, было изолировано 28 человек, имевших тесный контакт с пациентом – они находятся под наблюдением, однако ни у кого из них симптомов бубонной чумы не обнаружено. Ранее в этом регионе были подтверждены еще два случая бубонной чумы.

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Как известно, эта болезнь начинается с возникновения бубонов — опухших лимфатических узлов. Она способна быстро прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить вызывающие ее бактерии Yersinia pestis воздушно-капельным путем.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Чума передается человеку от инфицированных крыс или блох. Переходить от человека к человеку болезнь может при укусе блохи, "перепрыгнувшей" с одного индивида на другого. Но чаще всего чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы.

Напомним, ранее в Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней , зараженных африканской чумой свиней. На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Кроме этого, под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, что скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли новости "Сегодня"

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